Minister: ingreep Nexperia niet onder buitenlandse druk

DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet heeft geheel op eigen gezag besloten in te grijpen bij chipfabrikant Nexperia. Dat meldt minister Vincent Karremans (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer. De VVD-bewindsman benadrukt dit besluit "zonder last of ruggespraak met welk land dan ook" te hebben genomen.

Nederland legde eerder de export van productiemachines van ASML naar China aan banden. Dat gebeurde mede op aandringen van de Amerikaanse regering, die niet wil dat de Chinezen de beschikking krijgen over de modernste technologie om chips te maken die ook voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt.

De Verenigde Staten hebben ook Wingtech, het Chinese moederbedrijf van Nexperia, in het vizier. Sinds vorig jaar mogen Amerikaanse bedrijven niet zomaar meer onderdelen of software aan het bedrijf leveren. Die beperking treft inmiddels ook Nexperia zelf. Het Nijmeegse bedrijf maakt chips voor onder meer auto's en consumentenelektronica.

Grote veranderingen

Nederland heeft Nexperia voor de duur van een jaar verboden grote veranderingen door te voeren in de bedrijfsvoering. Ook mogen bijvoorbeeld geen patenten worden overgedragen. Als antwoord heeft de Chinese regering bepaald dat het bedrijf voorlopig geen chips mag exporteren vanuit China. Nexperia heeft een grote fabriek in de stad Dongguan.

Ook de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft ingegrepen bij Nexperia, op verzoek van Nederlandse en Duitse bestuurders van de chipfabrikant. Wingtech en zijn topman Zhang Xuezheng zijn op afstand gezet. Hij heeft volgens de rechters meerdere beslissingen genomen die niet in het belang van Nexperia waren en zich schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling.