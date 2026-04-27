AEX eindigt Koningsdag met verlies, chipbedrijven bij dalers

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index in Amsterdam is maandag op Koningsdag met een aanzienlijk verlies de handel uitgegaan. Daarmee raakte een mogelijk nieuw record voor de hoofdgraadmeter weer wat uit beeld. Met name de chipbedrijven ASMI (min 3,6 procent) en ASML (min 3 procent) verloren terrein.

Chiptoeleverancier ASMI maakte bekend dat commissaris Martin van den Brink per direct is teruggetreden. Die stap volgt op een "beoordeling dat de andere professionele activiteiten van de heer Van den Brink op termijn zouden kunnen leiden tot belangenverstrengeling". Van den Brink speelde eerder als bestuurder van ASML een belangrijke rol bij de technologische ontwikkeling van die chipmachinemaker.

De Amsterdamse hoofdindex eindigde 1,2 procent lager op 1008,91 punten. De index beweegt al dagen dichtbij het recordniveau van eind februari, kort voor de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran begonnen. De MidKap won 0,1 procent tot 1011,25 punten. Frankfurt, Parijs en Londen noteerden bij het slot van de handelsdag minnen tot 0,5 procent.

Heropening Straat van Hormuz

Afgelopen weekend werd duidelijk dat de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten vastzitten. Al meldde nieuwssite Axios maandag wel op basis van bronnen dat Iran de VS een nieuw voorstel heeft gedaan om de Straat van Hormuz te heropenen en de oorlog te beëindigen.

Chemicaliëndistributeur IMCD (plus 1,8 procent) en zorgtechnologieconcern Philips (plus 1 procent) eindigden bovenaan de AEX. Bij de middelgrote fondsen ging bodemonderzoeker Fugro aan kop met een winst van 2,9 procent.

Adidas

Shell zakte 1,4 procent. Het Britse olie- en gasbedrijf koopt het Canadese energiebedrijf ARC Resources voor 13,6 miljard dollar, werd maandag bekendgemaakt. Met de overname wil Shell zijn olie- en gasreserves versterken. Volgens persbureau Bloomberg is het de grootste deal van Shell in meer dan tien jaar.

Sportkledingfabrikant Adidas won 1,1 procent in Frankfurt. De Keniaanse atleet Sabastian Sawe legde zondag als eerste persoon ooit de marathon af binnen de magische grens van twee uur tijdens een officiële wedstrijd. Hij droeg daarbij een nieuw model Adidas-hardloopschoenen. Na de race hield Sawe de schoen omhoog waarop "WR" en "sub 2" geschreven stond. Sawe rende de marathon van Londen in een tijd van 1.59.30.