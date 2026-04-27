Brits Open in 2028 niet op golfbaan van Trump

ST ANDREWS (ANP) - Het Brits Open golf wordt in 2028 niet gehouden op Turnberry in Schotland, de golfbaan die eigendom is van de Amerikaanse president Donald Trump. De organiserende R&A koos voor de Royal Lytham & St. Annes in Engeland, meldt de BBC.

Trump wilde het majortoernooi graag naar zijn golfbaan halen en vorig jaar voerde zijn zoon Eric nog gesprekken met de organisatie om Turnberry weer aan te wijzen. "Ik vind dat mijn vader het verdient. Er is niemand die meer voor de golfsport heeft betekend dan hij", zei Eric Trump tegen de BBC. Ook de Britse regering liet van zich horen en zag in Turnberry een goede gastheer voor het Brits Open.

Directeur Mark Darbon van de R&A zei maandag dat er nog altijd "gesprekken gaande" zijn om het Brits Open in de toekomst op Turnberry te houden, maar zei ook dat voor 2028 bewust is gekozen voor de Royal Lytham. "Dit is een van de meest geliefde en historische golfbanen."

Het Brits Open van 2026 vindt in juli plaats op de Royal Birkdale in Southport, in 2027 is de Old Course in St Andrews voor de 31e keer gastheer.