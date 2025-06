AEX eindigt ondanks kabinetsval in Den Haag met bescheiden winst

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met een bescheiden winst gesloten. Waar de val van het kabinet het nationale nieuws domineerde, richtten beleggers op het Damrak hun blik meer naar Europa en de wereldeconomie. Ze verwerkten onder andere lagere groeiverwachtingen voor de wereldeconomie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) door de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Tegelijkertijd kwam er opbeurend nieuws over de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten.

De AEX sloot 0,2 procent hoger op 920,30 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 890,95 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,7 procent.