UNHCR: al vier miljoen mensen uit Soedan gevlucht

GENÈVE/AL-FASHIR (ANP/AFP/RTR) - Uit Soedan zijn al vier miljoen mensen gevlucht sinds de bloedige oorlog losbarstte in 2023 tussen de militaire leider van het land en diens toenmalige tweede man en rivaal. Volgens VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR is in Soedan de grootste vluchtelingencrisis van dit moment.

De strijd in vooral de hoofdstad Khartoem en de regio's in Darfur en Kordofan heeft meer dan een vijfde van de bevolking van huis verdreven. Bijna de helft van de ruim vijftig miljoen inwoners heeft humanitaire hulp nodig, volgens hulporganisaties. Behalve vluchtelingen in het buitenland zijn er naar schatting acht miljoen ontheemden in Soedan.

In april 2023 barstte een machtsstrijd los tussen de strijdkrachten onder leiding van de militaire leider generaal Abdel Fattah al-Burhan en zijn rivaal generaal Mohamed Hamdan Dagalo, commandant van de paramilitaire RSF. Die domineert vrijwel heel de regio Darfur en delen van het zuiden. Het leger domineert het midden, noorden en oosten van het land.

Langdurige bestanden

Een van de weinige plaatsen die het leger beheerst in het zuidwesten is de belegerde stad Al-Fashir. Er zijn meermaals langdurige bestanden afgesproken rond de sinds een jaar omsingelde stad. Die heeft door relatieve rust een aantrekkingskracht op ontheemde mensen.

UNICEF meldde dinsdag dat een hulpkonvooi van het Wereldvoedselprogramma met bestemming Al-Fashir 75 kilometer ten noordoosten van de stad, in Kuma, is aangevallen. De VN melden dat er vijf doden vielen en meerdere mensen gewond raakten. "Vrachtwagens werden in brand gestoken en cruciale humanitaire voorraden raakten beschadigd", staat in een verklaring van betrokken VN-organisaties.

Het konvooi wachtte op een akkoord om Al-Fashir binnen te gaan. Leger en RSF ontkennen beide iets met de aanval te maken te hebben.