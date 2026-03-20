AEX herstelt licht na fors verlies door zorgen over Iranoorlog

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met winst aan de dag begonnen. De AEX toonde daarmee enig herstel na het forse verlies een dag eerder, toen zorgen over de aanhoudende gevechten in het Midden-Oosten veel aandelen lager zetten.

De AEX opende 0,5 procent hoger op 982,90 punten. De MidKap won 0,7 procent tot 970,62 punten. In Frankfurt, Parijs en Londen stegen de belangrijkste graadmeters tot 1,1 procent.

Opnieuw waren er aanvallen op Golfstaten als vergelding voor het Israëlische en Amerikaanse offensief tegen Iran. In Koeweit werd een olieraffinaderij geraakt. De voor energiehandel belangrijke Straat van Hormuz blijft vooralsnog gesloten voor de meeste schepen.

De Europese gasprijs daalde in de ochtend zo'n 3 procent, na een forse stijging op donderdag door nieuws over aanvallen op gasinstallaties in Qatar. Een vat Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, werd 1,1 procent goedkoper op 107,40 dollar per vat.