Waarom sommige mensen altijd te laat zijn en wat je eraan kunt doen

Die ene vriend die altijd te laat komt. Of ben je het zelf, die wéér hijgend binnenstormt met een slap excuus. Herkenbaar? Dan hebben we goed en slecht nieuws voor je: je tijdsbesef is waarschijnlijk prima, maar je brein werkt je tegen.

Volgens hoogleraar cognitie- en neurowetenschappen Hedderik van Rijn zit het probleem niet in je interne klok, maar in hoe je met tijd omgaat. ‘We hebben wel een biologische klok van ongeveer 24 uur die allerlei lichamelijke processen regelt. Maar onze cognitieve tijdsbeleving werkt anders’, zegt zij tegen Quest.

Flow

Tijd bijhouden kost namelijk aandacht. En daar gaat het vaak mis. Zit je ergens volledig in – een boek, je werk, een serie – dan vergeet je de tijd. Van Rijn legt uit: ‘Doordat je dan constant met tijd bezig bent, is het net alsof de tijd langzamer gaat dan daadwerkelijk het geval is.’ Maar als je níet op de tijd let, vliegt die juist voorbij.

Dat verklaart waarom sommige mensen structureel te laat zijn. Niet omdat ze slordig zijn, maar omdat ze makkelijker opgaan in wat ze doen. Toch zit er nog een tweede valkuil: we zijn slecht in inschatten hoe lang iets duurt.

Strategieën

En daar maken veel mensen het erger. In plaats van betere gewoontes aan te leren, proberen ze hun timing te perfectioneren. Dat werkt zelden. ‘In de praktijk is het vaak handiger om betere strategieën te gebruiken.’

Doordat je dan constant met tijd bezig bent, is het net alsof de tijd langzamer gaat dan daadwerkelijk het geval is.

De oplossing is verrassend simpel: stop met gokken en gebruik hulpmiddelen. Zet een alarm, reminders, alles wat je helpt om op tijd te vertrekken. ‘Als je weet dat je vaak te laat bent, kun je bijvoorbeeld alarmen of herinneringen op je telefoon zetten die afgaan als je moet vertrekken of je spullen moet pakken.’

Aandachtsprobleem

En misschien nog belangrijker: check hoe lang dingen écht duren. Want dat snelle ritje van vijf minuten? Grote kans dat het er vijftien zijn.

Te laat komen is geen slechte karaktertrek, maar een aandachtsprobleem. ‘Dat betekent niet dat je interne klok minder nauwkeurig is. Het heeft te maken met waar je aandacht naartoe gaat.’