AEX-index beëindigt beursweek op nieuwe recordslotstand

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is vrijdag licht hoger geëindigd. Daarmee zette de AEX zijn opmars voort, na de recordstand die donderdag werd bereikt. ABN AMRO stond bovenaan de hoofdfondsen met een plus van 2,7 procent.

De AEX sloot 0,3 procent hoger op 961,51 punten, een nieuwe recordslotstand. Donderdag steeg de koers naar de hoogste tussenstand ooit: 963,46 punten. Daarmee werd het oude tussentijdse record uit februari dit jaar verbroken.

De MidKap klom 0,7 procent tot 916,36 punten. De beurzen in Londen en Parijs stegen tot 0,6 procent en die in Frankfurt zakte 0,2 procent.

Besi

ABN AMRO profiteerde op de Amsterdamse beurs van een koopadvies van Goldman Sachs. De Amerikaanse zakenbank verhoogde het advies voor de bank van verkopen naar kopen.

Besi daalde 2,3 procent. Een dag eerder zorgde het aanhoudende optimisme over de opmars van kunstmatige intelligentie nog voor flinke koersstijgingen voor de chipbedrijven. Het vertrouwen werd mede gevoed door mediaberichten dat ChatGPT-maker OpenAI na de verkoop van aandelen door werknemers een waarde van 500 miljard dollar krijgt toegedicht. Branchegenoot ASMI zakte 0,9 procent en ASML klom 0,3 procent.

MidKap

Bij de kleinere fondsen was PostNL (plus 7,4 procent) een opvallende stijger. Het postbedrijf mag van het demissionaire kabinet al vanaf 2027 drie dagen doen over het bezorgen van een brief of kaart die particulieren versturen. Eerder zou dit op zijn vroegst in 2028 gebeuren. Het naar voren halen van deze verruiming is volgens minister Vincent Karremans (Economische Zaken) nodig om de betrouwbaarheid van de postbezorging te blijven garanderen.

In de MidKap verloor Fugro 1,3 procent. ING verlaagde het beleggingsadvies voor de bodemonderzoeker. De biotechnologen Pharming en Galapagos stonden bovenaan bij de middelgrote fondsen en stegen 5,9 en 4,7 procent.

Beleggers in Amsterdam moesten het vrijdag doen zonder de belangrijke banencijfers van de Amerikaanse overheid. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt spelen doorgaans een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. Maar door de overheidssluiting eerder deze week is de publicatie van het banenrapport uitgesteld. De verwachting dat de Federal Reserve eind deze maand de rente opnieuw zal verlagen, werd eerder deze week versterkt door tegenvallende cijfers over de werkgelegenheid in de Verenigde Staten van loonstrookverwerker ADP.