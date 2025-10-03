Minister Ben-Gvir wil arrestanten Gazavloot liever opsluiten

JERUZALEM (ANP) - De gearresteerde opvarenden van de Global Sumud Flotilla moeten worden vastgezet in plaats van uitgezet, schrijft de Israëlische minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben-Gvir op X. Hij voegt eraan toe dat de arrestanten op die manier "kunnen wennen aan de terroristenvleugel".

Zeker vierhonderd opvarenden van de actievloot die op Khan Younis koerste, werden donderdag onderschept en opgepakt door de Israëlische marine. Het land werpt al tijden een zeeblokkade op voor Gaza, en maakt daarop geen uitzonderingen. Israël meldde dat de arrestanten "veilig waren en in goede gezondheid verkeerden" en op weg waren naar Israël om vandaaruit te worden uitgezet.

Internationaal werd geschokt gereageerd op de arrestaties. Onder de opvarenden waren onder meer de kleinzoon van Nelson Mandela en enkele Italiaanse parlementariërs. Ook klimaatactivist Greta Thunberg zat op een van de ruim veertig schepen. Zestien Nederlandse deelnemers werden aangehouden.