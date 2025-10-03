ECONOMIE
Voor mensen met zelfdodingsgedachten is nummer 113 nu ook gratis

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 18:09
AMSTERDAM (ANP) - Mensen met zelfdodingsgedachten kunnen nu ook gratis bellen met 113. Voorheen konden mensen alleen gratis bellen via 0800-0113 en golden standaardbelkosten voor het nummer 113. In de praktijk wordt het nummer 113 ook het meest gebeld door hulpvragers, zegt de organisatie 113 Zelfmoordpreventie.
"We hebben altijd 0800-0113 vooropgezet in onze communicatie omdat we zeker willen weten dat ook mensen zonder beltegoed ons in een crisissituatie kunnen bereiken", aldus Monique Kavelaars, bestuurder van 113. "Toch zie je dat het simpelere 113 de voorkeur heeft, omdat het net als 112 veel makkelijker te onthouden is. Nu het 113-nummer gratis is, kunnen we het altijd communiceren. Ik ben daar heel blij mee, want zo kunnen mensen die aan zelfdoding denken ons nog beter vinden."
De komende tijd worden verwijzingen naar het nummer aangepast. In de media zal die luiden: "Denk je aan zelfdoding? Bel dan 24/7 gratis en anoniem 113 of chat op 113.nl"
