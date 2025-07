AEX-index begint afwachtend aan tweede jaarhelft

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index is dinsdag afwachtend begonnen aan de tweede helft van het jaar. Beleggers deden het rustig aan en hielden vooral de ontwikkelingen rond de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en de belangrijkste handelspartners in de gaten. Volgende week loopt de deadline voor de tijdelijke opschorting van de Amerikaanse importheffingen af.

Op Wall Street werd de stemming maandagavond gesteund door een bericht van persbureau Bloomberg dat de Europese Unie bereid is een handelsdeal met de VS te sluiten waarin een importheffing van 10 procent geldt voor veel van haar exportproducten. In ruil daarvoor wil de EU dat de VS lagere tarieven hanteren voor belangrijke producten zoals geneesmiddelen, alcohol, halfgeleiders en vliegtuigen.

De AEX noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 914,07 punten. In de eerste jaarhelft is de index met bijna 4 procent gestegen. De MidKap zakte 0,3 procent tot 902,43 punten. Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,3 procent.