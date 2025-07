Meer dan honderd aanhoudingen in Turkse stad Izmir

IZMIR (ANP/AFP/RTR) - De politie heeft meer dan honderd mensen aangehouden in de Turkse stad Izmir. Het gaat onder meer om aanhangers van de belangrijkste Turkse oppositiepartij CHP. Volgens lokale media zijn 120 mensen opgepakt in het stadhuis. Omroep NTV spreekt van 157 aanhoudingen.

De aanhoudingen hebben te maken met een onderzoek naar corruptie, geknoei met aanbestedingen en fraude, meldt NTV. CHP-parlementariër Murat Bakan zegt dat justitie instructies van bovenaf lijkt te krijgen. "We hebben hier te maken met een proces dat vergelijkbaar is met wat is gebeurd in Istanbul", schrijft hij op X.

De burgemeester van Istanbul Ekrem Imamoglu werd drie maanden geleden gearresteerd. Hij wordt beschuldigd van corruptie, maar ontkent. De CHP-politicus wordt gezien als de belangrijkste politieke rivaal van president Tayyip Erdogan. Zijn aanhouding leidde tot grote protesten.

Erdogans regering ontkent dat sprake is van politieke inmenging en zegt dat de rechtspraak onafhankelijk is.