AEX-index begint lager door koersverliezen chipbedrijven

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is vrijdag met een klein verlies begonnen. Vooral de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML stonden onder druk door koersverliezen in de Amerikaanse en Aziatische chipsector. Op Wall Street werden chip- en techaandelen donderdag al ingeruild voor meer traditionele bedrijven, waardoor de techzware Nasdaq licht lager sloot. De Dow-Jonesindex, die minder afhankelijk is van de techsector, steeg daardoor naar een nieuw recordniveau.

Beleggers wachten verder op het banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag verschijnt. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten speelt naast de inflatie een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,6 procent lager op 1040,73 punten. ASMI, Besi en ASML stonden onderaan met minnen tot ruim 3 procent. De MidKap daalde 0,1 procent tot 1080,41 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen verloren 0,2 procent. Parijs won 0,1 procent.