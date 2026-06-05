ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

AEX-index begint lager door koersverliezen chipbedrijven

Economie
door anp
vrijdag, 05 juni 2026 om 9:39
anp050626064 1
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is vrijdag met een klein verlies begonnen. Vooral de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML stonden onder druk door koersverliezen in de Amerikaanse en Aziatische chipsector. Op Wall Street werden chip- en techaandelen donderdag al ingeruild voor meer traditionele bedrijven, waardoor de techzware Nasdaq licht lager sloot. De Dow-Jonesindex, die minder afhankelijk is van de techsector, steeg daardoor naar een nieuw recordniveau.
Beleggers wachten verder op het banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag verschijnt. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten speelt naast de inflatie een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,6 procent lager op 1040,73 punten. ASMI, Besi en ASML stonden onderaan met minnen tot ruim 3 procent. De MidKap daalde 0,1 procent tot 1080,41 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen verloren 0,2 procent. Parijs won 0,1 procent.
loading

POPULAIR NIEUWS

211310390_m

Dit voedsel kan helpen om nanoplastics uit je lichaam te krijgen

generated-image (9)

De stiekeme inflatie in de supermarkt

schiphol wil om stikstofrechten opgekochte boerderijen verkopen1683122495

Schiphol ontsnapt aan ramp door iPad-fout bij KLM

255218832_m

"Je kat is veel minder afstandelijk dan haar imago – maar communiceert op haar voorwaarden"

254029361_m

Darmkanker treft steeds vaker jongere mensen: dit zijn de nieuwe Amerikaanse richtlijnen én zo verklein je je risico

shutterstock_2572771059

Wetenschap: "Waarom zoveel mannen vrouwen verkeerd begrijpen"

Loading