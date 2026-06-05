Eurocommissaris pleit voor evenwicht in handelsbalans met China

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Eurocommissaris Maroš Šefčovič (Handel) heeft zijn Chinese tegenhanger opgeroepen om het "onhoudbare" handelstekort tussen de economieën aan te pakken. Het handelstekort loopt op dit moment volgens hem op tot 1 miljard euro per dag.

"China is een enorme economie, maar we exporteren minder naar China dan naar Zwitserland", aldus Šefčovič. Hij besprak daarom tijdens een bijeenkomst in Parijs samen met de Chinese viceminister van Handel, Li Chenggang, de mogelijkheden om het evenwicht in handel en investeringen te herstellen.

Šefčovič hoopt dat hij de gesprekken in de komende weken kan voortzetten met de Chinese minister van Handel, Wang Wentao. Hij benadrukt daarbij dat het doel is om tot een "praktisch resultaatgerichte aanpak" te komen en "geen escalatie".