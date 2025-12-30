AEX-index begint licht hoger aan laatste volle handelsdag 2025

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is dinsdag met een kleine winst begonnen aan de laatste volle handelsdag van het jaar. Op woensdag, oudejaarsdag, zijn de aandelenmarkten in Amsterdam, Brussel, Parijs en Londen nog een halve dag open. De beurzen in Frankfurt, Zürich en Milaan blijven dan dicht. Op donderdag 1 januari zijn alle beurzen gesloten.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 947,02 punten. Maandag won de AEX een half procent. De MidKap verloor 0,1 procent tot 921,66 punten. De beurs in Frankfurt won een fractie. Parijs daalde 0,1 procent en Londen klom 0,1 procent.

De AEX, die dit jaar werd uitgebreid van 25 naar 30 bedrijven, stevent af op een winst van ongeveer 7,7 procent in 2025. Het is daarmee het derde positieve beursjaar op rij. In 2024 en 2023 won de beursgraadmeter respectievelijk 12 en 14 procent.