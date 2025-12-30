Extra politie tijdens jaarwisseling Sydney na aanslag Bondi Beach

SYDNEY (ANP/DPA) - Australië zet in Sydney met de jaarwisseling extra politie in, bijna drie weken na de aanslag op Bondi Beach. In de haven van Sydney wordt het nieuwe jaar ingeluid met een vuurwerkshow, een van de bekendste ter wereld, en wordt stilgestaan bij de slachtoffers van de aanslag.

Meer dan 2500 agenten zullen zichtbaar patrouilleren, aldus de politie in de deelstaat New South Wales. In een verklaring wordt benadrukt dat de extra politie bedoeld is om de gemeenschap gerust te stellen. De agenten zijn er volgens de politie om te helpen en niet vanwege een dreiging.

Deelstaatpremier Chris Minns zegt dat de "grootste inzet van politie voor een nieuwjaarsviering ooit" voor een veilig gevoel moet zorgen. Hij erkent dat na de aanslag van 14 december, waarbij vijftien doden vielen, mensen angst zullen hebben. "We willen dat de mensen in deze staat morgenavond hun verzet tegen de kwaadaardige terroristen tonen door tijd door te brengen bij de mooiste haven, in de mooiste stad ter wereld."