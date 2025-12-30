Turkije arresteert 357 IS-verdachten in nachtelijke operatie

ISTANBUL (ANP/RTR) - De Turkse politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag 357 verdachten gearresteerd in een grootschalige operatie tegen Islamitische Staat (IS). Dat meldt de Turkse minister van Binnenlandse Zaken op X. In 21 provincies werden invallen gedaan, waaronder in Istanbul.

Maandag werden in het kader van hetzelfde onderzoek al meer dan honderd panden gelijktijdig binnengevallen. In de kustplaats Yalova, enkele tientallen kilometers ten zuiden van Istanbul, kwamen daarbij drie agenten om in een acht uur durend vuurgevecht. Negen anderen raakten gewond. Zes IS-leden werden gedood.

Turkije, dat 900 kilometer grens deelt met Syrië en lang gold als plek vanwaaruit extremisten van en naar dat land afreisden, maakt sinds dit jaar meer werk van het opsporen van vermeende IS-aanhangers. Afgelopen week beval de openbaar aanklager in Istanbul de arrestatie van 137 verdachte personen, naar verluidt omdat ze aanslagen zouden voorbereiden tijdens de feestdagen.