ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Turkije arresteert 357 IS-verdachten in nachtelijke operatie

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 december 2025 om 9:13
anp301225065 1
ISTANBUL (ANP/RTR) - De Turkse politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag 357 verdachten gearresteerd in een grootschalige operatie tegen Islamitische Staat (IS). Dat meldt de Turkse minister van Binnenlandse Zaken op X. In 21 provincies werden invallen gedaan, waaronder in Istanbul.
Maandag werden in het kader van hetzelfde onderzoek al meer dan honderd panden gelijktijdig binnengevallen. In de kustplaats Yalova, enkele tientallen kilometers ten zuiden van Istanbul, kwamen daarbij drie agenten om in een acht uur durend vuurgevecht. Negen anderen raakten gewond. Zes IS-leden werden gedood.
Turkije, dat 900 kilometer grens deelt met Syrië en lang gold als plek vanwaaruit extremisten van en naar dat land afreisden, maakt sinds dit jaar meer werk van het opsporen van vermeende IS-aanhangers. Afgelopen week beval de openbaar aanklager in Istanbul de arrestatie van 137 verdachte personen, naar verluidt omdat ze aanslagen zouden voorbereiden tijdens de feestdagen.
loading

POPULAIR NIEUWS

7608378 l normal none

14 apparaten die je niet moet aansluiten op een stekkerdoos

ANP-324793733

Waarom eten krokodillen geen capibara's?

231484024_l

"Ik ben psychiater en dit is het eerste wat me aan u opvalt."

12390483_m

Je salaris stijgt, je rente ook: zo wordt 2026 toch duur

dirty-sponge-260nw-355472447

Deze 9 dingen in huis zijn viezer dan je wc (en je maakt ze bijna nooit schoon)

ANP-542743208

Spanje dumpt de gevarendriehoek: dit slimme noodlicht wordt vanaf 2026 verplicht

Loading