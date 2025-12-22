ECONOMIE
AEX-index begint licht hoger aan verkorte handelsweek voor kerst

Economie
door anp
maandag, 22 december 2025 om 9:28
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met kleine winst begonnen aan een verkorte handelsweek. Op eerste en tweede kerstdag is het Damrak dicht, net als de beurzen elders in Europa. Op woensdag, met kerstavond, wordt slechts een halve dag gehandeld op Beursplein 5. Dan sluit de handelsdag om 14.00 uur.
De AEX noteerde kort na aanvang 0,2 procent hoger op 946,47 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 913,25 punten. Frankfurt was vrijwel onveranderd en Parijs en Londen daalden tot 0,4 procent.
In Azië waren maandag groene koersenborden te zien. In Tokio won de Nikkei 1,8 procent. Vrijdag verhoogde de Japanse centrale bank de rente nog naar het hoogste niveau in dertig jaar om de inflatie te bestrijden. De Hang Seng in Hongkong ging 0,4 procent vooruit.
