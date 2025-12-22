ECONOMIE
Verdachte aanslag Bondi Beach van ziekenhuis naar gevangenis

Samenleving
door anp
maandag, 22 december 2025 om 9:19
anp221225063 1
SYDNEY (ANP/DPA) - De 24-jarige man die werd opgepakt bij de terroristische aanslag in Bondi Beach is overgebracht van het ziekenhuis naar de gevangenis, meldt de politie. Hij zit nu vast in een inrichting in het oosten van Sydney, waar hij onder strenge bewaking op een medische afdeling komt te liggen.
Vorige week zondag openden twee mannen het vuur op een chanoekaviering in Bondi Beach. Ze doodden vijftien mensen en verwondden er tientallen. De twee schutters, volgens de autoriteiten vader en zoon, werden neergeschoten door de politie. De vader overleefde het niet, de zoon raakte in coma. Hij ontwaakte dinsdag.
De man is aangeklaagd voor vijftien moorden en veertig keer het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel met de intentie om te doden. Ook wordt hij verdacht van een terroristische daad. Volgens de aanklagers hadden de twee mannen banden met Islamitische Staat.
