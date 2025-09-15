AEX-index begint licht hoger aan week vol rentebesluiten

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is maandag met een kleine winst begonnen. De beurshandel staat deze week in het teken van rentebesluiten van centrale banken in de Verenigde Staten, Canada, Japan en het Verenigd Koninkrijk. Algemeen wordt verwacht dat de Amerikaanse Federal Reserve woensdag de rente voor het eerst dit jaar gaat verlagen, na de recente zwakke cijfers over de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten. Ook heeft de Amerikaanse president Donald Trump de druk op de Fed dit jaar flink opgevoerd om de leenkosten te verlagen en de economie te ondersteunen.

De Bank of Canada gaat de rente naar verwachting eveneens verlagen om de economie te stimuleren na recente tegenvallende banencijfers en een economische neergang in het tweede kwartaal. De centrale banken in het Verenigd Koninkrijk en Japan zullen hun rentetarieven waarschijnlijk ongewijzigd laten.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 912,17 punten.