Leerlingen verschijnen weer bij scholen in Heemskerk en Beverwijk

door anp
maandag, 15 september 2025 om 9:14
BEVERWIJK/HEEMSKERK (ANP) - In Beverwijk en Heemskerk gaan maandagochtend de scholen weer open na de onrust van vorige week. Bij het Castor College in Beverwijk, waar ook Fourteens zit, kwamen tegen 08.30 uur de eerste leerlingen aan. Ook bij het SKILLS vmbo en Dalí College in Heemskerk komen de eerste leerlingen aan, ziet een verslaggever van het ANP.
De scholen gingen vrijdag dicht wegens dreiging. Bij het Castor College stond toen ook politie voor de deur, maar nu is er geen politie te zien. Wel staat er een medewerker bij het hek van de fietsenstalling. Media worden buiten het schoolterrein gehouden.
Op het SKILLS vmbo in Heemskerk beginnen de lessen het tweede uur, om 09.15 uur. Het Castor College begint het derde uur met de lessen, om 09.55 uur.
Burgemeester Martijn Smit van Beverwijk zei zondagavond dat het "altijd veilig" is geweest. "De onrust speelde zich vooral online en tussen enkele rivaliserende groepen af."
