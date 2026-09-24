ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

AEX-index begint licht lager, focus op topontmoeting Trump en Xi

Economie
door anp
donderdag, 24 september 2026 om 9:42
anp240926077 1
Volg ons op Google Nieuws
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is donderdag met een klein verlies begonnen. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van de topontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping, die later op de dag plaatsvindt. De twee wereldleiders spreken naar verwachting over de exportbeperkingen voor geavanceerde chips en zeldzame aardmetalen, AI, Taiwan en de Iranoorlog.
De verwachtingen voor grote doorbraken zijn volgens kenners laag. De twee grootmachten proberen onder meer hun bestand in de handelsoorlog in stand te houden. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent zei woensdag al dat dit bestand, dat op 10 november afloopt, wordt verlengd tot 10 januari.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 1106,85 punten. De AEX sloot woensdag al 0,3 procent lager, mede door een flink koersverlies van betaalbedrijf Adyen. De MidKap verloor donderdagochtend 0,7 procent tot 1089,87 punten. Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,5 procent.
loading

POPULAIR NIEUWS

laatste dag belastingaangifte nog door vele nederlanders gebruikt1682961684

Trek jij zorgkosten af van de belasting? Dat kan straks niet meer, en het kost sommige huishoudens meer dan je denkt

211146626_m

Bakken in boter of olie: dit is de gezondste keuze

IMG_4830

Duitsland voert per januari een maximumprijs aan de pomp in, naar Belgisch model. Zou dat in Nederland ook schelen?

autodiefstal-header

Deze Toyota staat bovenaan de diefstallijst: zo maak je het dieven lastiger

Ouder rekent hogere kosten voor kinderopvang door

Bijna gratis kinderopvang? Niet voor gezinnen onder €56.000.

download (1)

Dit zijn de 6 slechtste dieetadviezen die voedingsexperts ooit hoorden

Loading