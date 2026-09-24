Wetenschappers slaan alarm: gevolgen van super-El Niño ‘bijna niet te bevatten’

De verwoestende hitte die momenteel grote delen van de wereld teistert, is niet zomaar een uitschieter. Volgens wetenschappers is dit precies hoe onze zomers er over twee decennia uitzien, inclusief de dodelijke gevolgen die daarbij horen.

De huidige ‘Super El Niño’ zorgt voor recordtemperaturen, maar het ergste moet nog komen. Onderzoekers van het Climate Impact Lab berekenden dat er in de eerste negen maanden 451.000 extra hittedoden vallen, bovenop de slachtoffers die klimaatverandering sowieso al maakt. Bosbranden, droogte en overstromingen zijn daar niet eens in meegenomen.

„Dat is zo’n groot aantal dat het bijna niet te vatten is”, zegt Michael Greenstone, medeoprichter van het Climate Impact Lab en hoogleraar economie.

Een blik in onze eigen toekomst

Wat het extra verontrustend maakt: dit is geen op zichzelf staande ramp, maar volgens de wetenschappers een preview van wat ons überhaupt te wachten staat, met of zonder El Niño.

„De temperaturen die we nu zien, zijn dezelfde die we eigenlijk pas over ongeveer twintig jaar verwachten. Dit fenomeen biedt een blik op wat ons te wachten staat als we niet extra investeren in maatregelen.”

Wat nu een uitzonderlijke, extreme piek is, dreigt over twintig jaar simpelweg een gemiddelde zomer te zijn.

Zuidelijk halfrond het zwaarst getroffen

Vooral Afrika, Azië en Zuid-Amerika worden hard geraakt. In Nigeria worden 31.400 hittedoden verwacht, in Soedan 17.500. Niger (10.000) en Tsjaad (8.000) volgen. In Azië gaat het vooral om Indonesië (19.300) en India (15.800), en in Brazilië worden 13.300 sterfgevallen verwacht.

Nog te voorkomen

Er is hoop: omdat wetenschappers nu al weten waar de klappen vallen, kunnen overheden nog ingrijpen. Waarschuwingssystemen, extra koeltecentra en betere bescherming voor buitenwerkers kunnen volgens de onderzoekers de komende maanden tienduizenden levens redden, mits er snel wordt gehandeld.