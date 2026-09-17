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AEX-index begint met kleine winst na renteverhoging in VS

Economie
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 9:11
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AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is donderdag met een kleine winst begonnen. Beleggers verwerkten het besluit van de Amerikaanse Federal Reserve om de rente in de grootste economie ter wereld voor het eerst in ruim drie jaar te verhogen. Uit de toelichting van het rentebesluit bleek daarnaast dat de meeste Fed-bestuurders verwachten dat de rente dit jaar nog een keer wordt verhoogd om de inflatie te bestrijden.
Fed-voorzitter Kevin Warsh deed zelf geen uitspraken over eventuele toekomstige rentestappen, maar benadrukte wel dat de inflatie het belangrijkste probleem blijft. Met de renteverhoging gaat de Fed in tegen de wens van president Donald Trump voor een lage rente. Trump liet na het besluit via sociale media weten dat de Amerikaanse rente veel lager zou moeten zijn, maar onthield zich van directe kritiek op Warsh.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent hoger op 1101,43 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 1093,33 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,6 procent.
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