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ING: uitzendbranche verhoogt tarieven door dure uitzendkrachten

Economie
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 8:38
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AMSTERDAM (ANP) - Uitzendorganisaties in Nederland kampen met structurele personeelstekorten en strengere regelgeving, terwijl technologische ontwikkelingen hun resultaten onder druk zetten. Daarnaast worden uitzendkrachten door de nieuwe uitzend-cao duurder en minder flexibel, staat in een donderdag verschenen rapport van ING.
Om de stijgende kosten op te vangen, verhoogt de flexbranche haar uitzendtarieven dit jaar naar verwachting met gemiddeld 6,5 procent. "Uitzendkrachten zijn begin dit jaar aanzienlijk duurder geworden door de invoering van de nieuwe uitzend-cao. Hiermee is een belangrijke hervorming van de uitzendmarkt ingezet", staat in het rapport.
De economen van ING zien dat kleinere en gespecialiseerde flexbedrijven groeien, terwijl veel van de grotere uitzendorganisaties het nog altijd moeilijk hebben. De bank verwacht dat het aantal gewerkte uren in de flexbranche in 2026 met maar 1 procent groeit. Volgend jaar komt de groei uit op 1,5 procent, denken de economen.
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