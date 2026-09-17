Meer files naar Maasvlakte door dichte rijstroken Suurhoffbrug

UTRECHT (ANP) - De afgesloten rijstroken op de A15 richting Maasvlakte zorgden donderdagochtend al vroeg voor extra files, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Op het hoogtepunt, rond 07.00 uur, stond er 12 kilometer file met iets meer dan een uur vertraging. Ook begonnen de files rond 06.30 uur en dat is volgens de woordvoerder vrij vroeg voor deze locatie.

Woensdag werd bekend dat er scheuren zijn geconstateerd in de westelijke Suurhoffbrug, waar de snelweg richting de Maasvlakte overheen loopt. Vanwege de veiligheid zijn de rijstroken afgesloten en rijdt het verkeer nu over de vluchtstrook.