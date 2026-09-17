ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meer files naar Maasvlakte door dichte rijstroken Suurhoffbrug

Samenleving
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 9:12
anp170926094 1
Volg ons op Google Nieuws
UTRECHT (ANP) - De afgesloten rijstroken op de A15 richting Maasvlakte zorgden donderdagochtend al vroeg voor extra files, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Op het hoogtepunt, rond 07.00 uur, stond er 12 kilometer file met iets meer dan een uur vertraging. Ook begonnen de files rond 06.30 uur en dat is volgens de woordvoerder vrij vroeg voor deze locatie.
Woensdag werd bekend dat er scheuren zijn geconstateerd in de westelijke Suurhoffbrug, waar de snelweg richting de Maasvlakte overheen loopt. Vanwege de veiligheid zijn de rijstroken afgesloten en rijdt het verkeer nu over de vluchtstrook.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp160926122 1

Na twee jaar ziek word je straks sneller ontslagen, en je ontslagvergoeding verdwijnt ook: de dubbele klap uit Den Haag

229330959_m

Het gelukkigste beroep van Nederland: 80.000 euro bruto starterssalaris, vooropleiding niet nodig

179093793_m

"Paniek over aflossingsvrije hypotheek is onterecht"

rob jetten stelt zich kandidaat als lijsttrekker van d661689296957

Kabinet overweegt wettelijk verbod op volledige loondoorbetaling bij ziekte: 'zeer schadelijk'

stressed businesswoman holding her head pain having headache work there are people background

Burn-out met 28, na een jaar ontslagen: jongeren hebben het meest te verliezen bij korter ziekengeld

150961381_m

Uitgezaaide kanker bij kind verdween compleet na nieuwe behandeling

Loading