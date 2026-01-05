AEX-index begint met stevige winst ondanks aanval VS op Venezuela

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index is maandag met een stevige winst begonnen aan de eerste volle handelsweek van het nieuwe jaar. Beleggers lijken zich niet van de wijs te laten brengen door de Amerikaanse aanval op Venezuela afgelopen weekend. Vrijdag won de Amsterdamse hoofdindex al 1,7 procent. Vooral de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML deden het goed op de eerste handelsdag van 2026. Ook de Europese defensiebedrijven stonden in de belangstelling door de oplopende geopolitieke spanningen.

De AEX noteerde kort na opening van de markt 1,1 procent hoger op 977,95 punten. De index nadert daarmee het recordniveau van bijna 986 punten, dat eind oktober werd bereikt, en heeft de historische mijlpaal van 1000 punten weer in het vizier. De MidKap klom 0,6 procent tot 947,83 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,4 procent.