Veel wisselstoringen op spoor, aannemers ProRail langer onderweg

UTRECHT (ANP) - Aannemers van ProRail die maandagochtend zijn ingeschakeld om wisselstoringen op het spoor te repareren, zijn in verband met het winterse weer langer onderweg dan gebruikelijk. "Zij komen met de auto en hebben te maken met gladheid en files, dus hun aanrijdtijd is langer dan normaal", zegt een woordvoerder van de spoorbeheerder. Het kan daarom nog even duren voordat de hinder op het spoor voorbij is.

Het winterweer leidt op het spoor tot forse vertragingen. Op zeker vijftien trajecten wordt het treinverkeer gehinderd door onder meer wisselstoringen die vermoedelijk zijn veroorzaakt door de kou.