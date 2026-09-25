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AEX-index begint met winst, olieprijs daalt na sterke opmars

Economie
door anp
vrijdag, 25 september 2026 om 9:20
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AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is vrijdag met winst begonnen, mede dankzij koersstijgingen van staalconcern ArcelorMittal en de chipbedrijven ASMI, ASML en Besi. De olieprijzen daalden na de sterke opmars een dag eerder. Volgens zakenkrant Financial Times heeft Iran de Verenigde Staten een nieuw voorstel gedaan dat binnen zeven dagen moet leiden tot een staakt-het-vuren en de heropening van de Straat van Hormuz.
Beleggers verwerkten daarnaast de topontmoeting tussen president Donald Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping. De twee wereldleiders benadrukten in toespraken in Washington het belang van samenwerking tussen de twee grootmachten, maar grote doorbraken bleven uit. Wel spraken de VS en China af het handelsbestand, dat op 10 november afloopt, te verlengen tot 10 januari.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,6 procent hoger op 1113,73 punten.
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