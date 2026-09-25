Amerikaans basketbalicoon Pettit (93) overleden

NEW ORLEANS (ANP/RTR) - Basketbalicoon Bob Pettit is op 93-jarige leeftijd overleden. Dat maakte zijn familie bekend. De Amerikaan ontving in 1956 als eerste de prijs voor de meest waardevolle speler (MVP) van de Amerikaanse competitie NBA en werd drie jaar later opnieuw uitgeroepen tot MVP.

Pettit speelde tussen 1954 en 1965 elf seizoenen in de NBA voor de St. Louis Hawks en voorganger Milwaukee Hawks. Hij was onder meer de eerste speler die 50 punten maakte in een wedstrijd in de NBA Finals en de eerste speler die voor meer dan 20.000 punten tijdens zijn loopbaan tekende. Pettit werd in 1971 opgenomen in de Hall of Fame.