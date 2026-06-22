AEX-index begint nieuwe beursweek met winst

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse beurs is maandag met een kleine winst geopend. De aandacht van beleggers ging vooral uit naar de vredesgesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens bemiddelaars Qatar en Pakistan wordt vooruitgang geboekt in de onderhandelingen. De olieprijzen daalden.

De eerste ronde van de vredesgesprekken in Zwitserland is afgerond. In een gezamenlijke verklaring van de bemiddelaars staat dat een stappenplan overeengekomen is om binnen zestig dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Technische gesprekken over de overeenkomst zullen de rest van de week plaatsvinden in Zwitserland.

De AEX noteerde in de vroege handel 0,4 procent hoger op 1082,10 punten. Vrijdag zakte de hoofdindex licht. De AEX eindigde vorige week woensdag nog op een nieuw slotrecord van 1082,70 punten.

Europese beurzen

De MidKap ging licht omlaag tot 1099,64 punten. De DAX-index in Frankfurt klom 0,2 procent en de Londense FTSE 100 stond een fractie hoger. De CAC 40 in Parijs daalde 0,2 procent.

In Tokio klom de Nikkei 1,6 procent en de Kospi in Seoul won 0,7 procent. De Hang Seng in Hongkong verloor juist 0,4 procent.

Wall Street

Later op de dag wordt er ook weer gehandeld op Wall Street. De Amerikaanse aandelenbeurzen waren vrijdag dicht voor Juneteenth, waarbij de afschaffing van de slavernij in de VS wordt herdacht.

De AEX werd aangevoerd door chiptoeleverancier Besi met een plus van 2,8 procent, gevolgd door verfproducent AkzoNobel die ruim 2 procent hoger werd gezet. Gezondheids- en ingrediëntenbedrijf dsm-firmenich en ING sloten de rij bij de hoofdfondsen op het Damrak met minnen tot 1 procent.

In Londen steeg easyJet meer dan 2 procent. De Britse luchtvaartmaatschappij heeft opnieuw een overnamebod van de Amerikaanse investeerder Castlelake verworpen.