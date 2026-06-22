Nederlandse start-up in recyclewinkels Droppie haalt miljoenen op

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse start-up Droppie, die consumenten een financiële vergoeding geeft voor het inleveren van afval, heeft miljoenen opgehaald voor verdere uitbreiding. Bij de recyclewinkels van Droppie kunnen mensen kleding, oude telefoons en koffiecups inleveren, in ruil voor een klein geldbedrag.

Droppie heeft in een financieringsronde 4,2 miljoen euro opgehaald bij investeerders, waaronder het Amsterdams Klimaat en Energiefonds en het Social Impact Fonds Rotterdam en Amsterdam. Het bedrijf wil daarmee het aantal recyclewinkels in Nederland flink uitbreiden. Droppie heeft nu dertien vestigingen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht en wil groeien naar zeventig vestigingen in grotere steden in Nederland.

"In steden met hoogbouw is bijplaatsing van afval naast de container een hardnekkig probleem", legt het bedrijf uit. "Droppie biedt bewoners daar een concreet alternatief: materialen gescheiden inleveren bij de (AI-gedreven) DropBot in de Droppie-winkel, in ruil voor een directe financiële vergoeding."