AEX-index begint terughoudend aan laatste maand van het jaar

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is maandag terughoudend begonnen aan de laatste maand van 2025. Beleggers deden het rustig aan na het verlies van ruim 3 procent in november. De aandacht gaat deze week onder meer uit naar de Nederlandse en Europese inflatiecijfers, die dinsdag op het programma staan. Daarnaast staat de beurshandel deze maand vooral in het teken van de rentevergadering van de Amerikaanse centrale bank, die op 9 en 10 december wordt gehouden.

Ook wordt in de laatste weken van het jaar gelet op de aanhoudende onderhandelingen over het staken van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland en de ontwikkelingen rond Venezuela. De Verenigde Staten voeren de druk op het regime van de Venezolaanse president Nicolás Maduro flink op met een grote militaire troepenmacht in het Caribisch gebied. De Amerikaanse regering wil de drugssmokkel aanpakken en beschuldigt Maduro ervan aan het hoofd van een terroristisch drugskartel te staan.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 946,68 punten. De MidKap verloor 0,6 procent tot 908,51 punten. Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,6 procent.

De Nikkei

De Aziatische beurzen lieten een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio zakte 1,9 procent. Gouverneur Kazuo Ueda van de Japanse centrale bank hintte op een mogelijke renteverhoging in december. Shanghai en Hongkong wonnen 0,7 en 0,5 procent ondanks een aanhoudende krimp van de Chinese industrie in november.

ASML (plus 2 procent) was de sterkste stijger in de AEX. Zakenbank JPMorgan verhoogde het koersdoel voor de chipmachinemaker. Staalconcern ArcelorMittal klom 1 procent na een koopadvies van beleggingsadviseur William O'Neil. Postkluisjesbedrijf InPost (min 1,7 procent) sloot de rij na een verlaging van het koersdoel door JPMorgan.

Airbus

In de MidKap profiteerde luchtvaartcombinatie Air France-KLM (plus 8 procent) van een koopadvies van JPMorgan. Ook het koersdoel ging flink omhoog.

CM.com won 0,7 procent. Aanbieder van communicatiesoftware Bird trekt het voorstel om zijn branchegenoot over te nemen in. Het softwarebedrijf deed in november een overnamebod van 165,8 miljoen euro. CM.com vond dat bod te laag.

In Parijs zakte Airbus 2 procent. De vliegtuigfabrikant waarschuwde vrijdag dat ongeveer 6000 A320's een onmiddellijke softwarefix nodig hebben. De apparatuur zou zijn aangetast door "intense zonnestraling" in de cockpit. Volgens het concern heeft het merendeel van de vliegtuigen in het weekend de benodigde aanpassing gekregen.