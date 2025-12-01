ECONOMIE
Burgemeester Seoul aangeklaagd om financieren van peilingen

Samenleving
door anp
maandag, 01 december 2025 om 9:08
anp011225063 1
SEOUL (ANP/AFP) - Het Zuid-Koreaanse OM klaagt de burgemeester van Seoul aan op verdenking van het meermaals financieren van opiniepeilingen. Oh Se-hoon zou in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen van 2021 via een tussenpersoon omgerekend ruim 19.000 euro hebben neergelegd voor de peilingen. Volgens staatspersbureau Yonhap zocht Oh naarstig naar een peiling die liet zien dat hij voor zou staan op zijn rivaal Na Kyung-won.
Oh, die zijn vierde termijn dient als burgemeester van de Zuid-Koreaanse hoofdstad, ontkent iets verkeerd te hebben gedaan en spreekt van een politiek complot. Volgens de burgemeester gaat het om een "vergezochte zaak zonder enig direct bewijs, die slechts geseponeerd kan worden". Hij verklaarde verder "naast de mensen van Seoul" te zullen blijven staan.
Mocht Oh schuldig worden bevonden, dan kan hem dat mogelijk zijn verkiesbaarheid bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar kosten. Oh geldt als een goede kanshebber voor dat ambt.
