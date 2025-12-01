Kabinet trekt 250 miljoen euro extra uit voor wapensteun Oekraïne

BRUSSEL (ANP) - Het kabinet trekt nog eens 250 miljoen euro uit om defensiemateriaal uit de VS voor Oekraïne te kopen. Dat heeft demissionair minister Ruben Brekelmans (Defensie) maandag in Brussel aangekondigd. Aankopen via de VS zijn "de enige manier om in heel korte tijd meer munitie voor luchtverdediging die kant op te krijgen", zei Brekelmans.

Het gaat onder meer om munitie voor F-16's die Oekraïne heel hard nodig heeft, zei de minister. Met de 250 miljoen wordt ook allerlei ander materiaal uit Amerikaanse voorraad gekocht. "Het is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat Oekraïne zichzelf beter kan verdedigen in deze hele zware winter."