AEX-index begint terughoudend in afwachting details vredesakkoord

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is dinsdag terughoudend begonnen, na de kleine verliesbeurt een dag eerder. Na de aanvankelijke euforie over het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran wachten beleggers vooral op de details van de deal, die de landen naar verwachting vrijdag ondertekenen.

Amerikaanse media als The New York Times en CNN spreken van een "verlenging van een staakt-het-vuren" en een "pauze in de oorlog" in plaats van een vredesakkoord, omdat over belangrijke punten, zoals het nucleaire programma van Iran, nog geen overeenkomst is bereikt. Daarover wordt in de komende zestig dagen verder onderhandeld. Beleggers vrezen dat er mogelijk nog lastige gesprekken moeten plaatsvinden voor een duurzame vrede in het Midden-Oosten.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 1076,32 punten. De AEX tikte maandag nog een recordniveau aan van bijna 1092 punten, maar zag de koerswinst verdampen en eindigde uiteindelijk een half procent onder het slotrecord van vrijdag.