E-bussenmaker Ebusco financieel nog in gevarenzone

DEURNE (ANP) - Ebusco is financieel nog niet uit de gevarenzone, waarschuwt de maker van elektrische bussen voorafgaand aan de algemene aandeelhoudersvergadering van dinsdag. Het bedrijf uit Deurne wijt dit aan problemen met het werkkapitaal, oftewel het geld waarmee de dagelijkse rekeningen moeten worden betaald.

Ingrepen om het werkkapitaal te vergroten hebben vertraging opgelopen. Rondom Ebusco bestaat daarom "materiële onzekerheid" over het vermogen om de komende periode actief te blijven. In april haalde het bedrijf nog ruim 27 miljoen euro aan financiering op om geplaatste orders te kunnen uitvoeren. Het bedrijf voert daarnaast gesprekken over de verkoop van bepaalde onderdelen om 2 miljoen euro aan extra werkkapitaal op te halen.

Tegelijkertijd onderhandelt Ebusco met niet bij naam genoemde partijen over de verkoop van een controlerend belang in de busdivisie. Het bedrijf onderzoekt ook de strategische opties rondom zijn divisie die energiesystemen zoals batterijen levert.