Trap niet in spot goedkope reisdeals, het zijn leugens.

Supergoedkope reisdeals blijken vaak een lokmiddel: bij het boeken schiet de prijs alsnog tientallen tot honderden euro’s omhoog, terwijl de aanbieder wettelijk verplicht is helder en niet‑misleidend te adverteren.

Hoe aanbieders de prijs ophogen

Reisplatforms verschuilen zich achter ’dynamische prijsstelling’ en ’voortdurend veranderende beschikbaarheid’, maar ondertussen lopen bedragen structureel met 100 tot 150 euro op. Extra toeslagen, beperkt zichtbare bagage‑ en boekingskosten en het tonen van de allerlaagste prijs vanaf een buitenlandse luchthaven doen de rest. Juridisch heet dit een misleidende handelspraktijk: je neemt een beslissing die je anders niet had genomen, omdat cruciale prijsinformatie ontbreekt of verstopt is.

'7 dagen Mallorca voor 528 euro’ 7 dagen Mallorca voor 528 euro’ klinkt als een buitenkans, maar zodra je doorklikt, staat er ineens 670 of zelfs 800 euro: zonder andere datum, luchthaven of reizigers. Uit een inventarisatie bij meer dan tien grote aanbieders – van Corendon en TUI tot Prijsvrij, D‑reizen en Dé VakantieDiscounter – blijkt dat ruim 30 procent van de onderzochte pakketreizen niet voor de geadverteerde prijs te boeken is. Soms zijn vakanties zelfs al uitverkocht, maar wordt de lokprijs vrolijk doorgeadverteerd.

Wat mag wel en wat niet?

De Nederlandse Reclame Code en de speciale Code Reisaanbiedingen zijn duidelijk: reclame mag niet misleidend zijn en lokkertjes met nauwelijks beschikbare stuntprijzen zijn verboden. De Reclame Code Commissie tikte D‑reizen en Prijsvrij al op de vingers omdat prijzen tijdens het boeken veranderden en kosten werden verstopt. Toch signaleert de Consumentenbond dat er in 2026 nog steeds nauwelijks verbetering is: in bijna een derde van de gevallen wordt de klant tijdens het boekproces alsnog duurder uit.

„Een stuntprijs die bij het afrekenen 150 euro hoger uitvalt, is geen aanbieding maar een reislokkertje.”

Zo bescherm je jezelf

Wie online boekt, doet er goed aan altijd de volledige reissom te checken voordat persoonlijke gegevens of betaalgegevens worden ingevuld. Maak screenshots van elke stap: die zijn nuttig als bewijs bij een klacht bij de Consumentenbond, de Reclame Code Commissie of ACM ConsuWijzer. En: laat je niet opjagen door rode waarschuwingen over “nog 1 kamer beschikbaar”; ook dat soort druktechnieken valt onder de categorie dubieuze beïnvloeding.

Massaclaim Consumentenbond tegen Booking.com

De Consumentenbond en Stichting Consumenten Competition Claims (CCC) voeren samen een collectieve actie tegen Booking.com . Inzet: een einde aan onrechtmatige prijspariteit en misleidende ‘dark patterns’, plus schadevergoeding voor consumenten. De totale schade wordt geschat op circa 990 miljoen euro; ruim 267.000 mensen hebben zich inmiddels aangemeld

Wie kan deelnemen — sinds 1 januari 2013

Je komt in aanmerking als je vanaf 1 januari 2013:

•18 jaar of ouder bent (of met toestemming van ouder/voogd);

•ten tijde van de boeking in Nederland woonachtig was;

•minimaal één online boeking deed via Booking.com, een vergelijkbaar platform (Agoda, Expedia e.d.) óf rechtstreeks via de website van een hotel.

Stappen voor deelname

1.Ga naar de aanmeldpagina van de Consumentenbond of rechtstreeks naar Stichting CCC.

2.Vul je gegevens in en bevestig dat je sinds 2013 minstens één keer hebt geboekt vanuit Nederland.

3.Bewaar zoveel mogelijk boekingsbevestigingen en e-mails — de hoogte van je schade hangt af van het aantal boekingen, kamerprijzen en bestemmingen.

4.Aanmelden is gratis en zonder verdere verplichtingen. Er is geen formele deadline gepubliceerd, maar eerder aanmelden versterkt de positie tegenover Booking.

Tijdlijn en verwachte proceduretijd