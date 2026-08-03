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AEX-index begint voorzichtig door koersdaling Shell

Economie
door anp
maandag, 03 augustus 2026 om 9:18
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AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is maandag voorzichtig begonnen aan de nieuwe beursmaand. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor enig optimisme bij beleggers. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump gaan de onderhandelingen met Iran over een nieuw staakt-het-vuren maandag van start, nadat hij afgelopen weekend besloot af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om zo te proberen tot een akkoord te komen.
De hoop op een diplomatieke doorbraak drukte echter de olieprijzen. Olie- en gasconcern Shell zakte daardoor bijna 2 procent. Shell kondigde daarnaast aan zijn Europese activiteiten voor hernieuwbare energie op land, zoals wind- en zonneparken, aan het Franse TotalEnergies te verkopen. Het gaat om projecten in Nederland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt een fractie hoger op 1099,42 punten. De AEX sloot vrijdag een half procent lager door een forse koersval van muziekconcern Universal Music Group (UMG).
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