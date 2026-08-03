Nederlanders vroegen iets meer hypotheken aan, meldt HDN

DE MEERN (ANP) - Nederlanders hebben vorige maand iets meer hypotheken aangevraagd, blijkt uit cijfers van het Hypotheken Data Netwerk (HDN). Daarmee was juli tot nu toe de op een na drukste maand van 2026. Volgens HDN is het aandeel kopers licht gestegen.

Afgelopen maand kwamen 55.018 hypotheekaanvragen binnen via HDN, 1 procent meer dan in juli vorig jaar. Alleen in maart waren het er meer. Zo goed als alle aanvragen in Nederland verlopen volgens HDN via zijn netwerk.

Voor het eerst in lange tijd is de verhouding tussen kopers en niet-kopers volgens de organisatie verschoven. Twee op de drie aanvragen waren in juli voor de aankoop van een woning. Een jaar geleden lag het aandeel kopers iets lager. De rest van de aanvragen was voor bijvoorbeeld het verhogen van een bestaande hypotheek.

De gemiddelde marktwaarde van koophuizen steeg met 4 procent tot 537.815 euro, een nieuw record. Desondanks bleef het gemiddelde hypotheekbedrag volgens HDN vrijwel stabiel op 378.170 euro.