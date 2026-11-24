AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is dinsdag voorzichtig begonnen. Beleggers deden het rustig aan na de stevige koersrally een dag eerder. Beleggers kochten maandag massaal chipaandelen na de verrassende terugkeer van Jensen Huang als topman bij het Amerikaanse AI-chipbedrijf Nvidia. Huang stapte eerder deze maand op vanwege een spionageschandaal. Zijn vertrek veroorzaakte een ongekende verkoopgolf onder chipbedrijven en andere AI-gerelateerde aandelen wereldwijd.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 1088,07 punten. De AEX sloot maandag ruim 2 procent hoger onder aanvoering van ASML, Besi en ASMI. De chipbedrijven daalden nu tot 0,6 procent, na koerswinsten van tot ruim 9 procent een dag eerder.

De MidKap won dinsdagochtend een fractie tot 1084,71 punten. De beurs in Frankfurt verloor 0,1 procent en Parijs won 0,4 procent. Londen bleef vrijwel onveranderd. Maandag stegen de Europese beurzen tot ruim 2 procent.