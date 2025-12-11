AEX-index daalt na renteverlaging Fed en resultaten Oracle

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is donderdag lager begonnen. Beleggers verwerkten het besluit van de Federal Reserve om de rente voor de derde keer op rij te verlagen. Met de lagere leenkosten wil de centrale bank de kwakkelende arbeidsmarkt stimuleren. De beleidsmakers van de Fed waren wel verdeeld over het rentebesluit en voorzien voor het komende jaar nog maar één renteverlaging. Ook gaf voorzitter Jerome Powell aan dat de Fed bij de komende rentevergadering waarschijnlijk in de pauzestand gaat.

Op Wall Street werd het rentebesluit woensdag positief ontvangen. Tegenvallende resultaten van Oracle, die na de slotbel naar buiten kwamen, zorgen donderdag echter voor koersdruk. De softwarefabrikant boekte minder omzet dan verwacht, ondanks de sterke vraag naar zijn infrastructuur voor kunstmatige intelligentie (AI). Beleggers maken zich zorgen of Oracle de hoge uitgaven aan AI-datacenters en andere apparatuur wel kan terugverdienen.

De AEX noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent lager op 939,93 punten.