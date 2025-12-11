Nobelprijswinnaar Machado na jaar weer in openbaar verschenen

OSLO (ANP/AFP) - De Venezolaanse oppositieleider en Nobelprijswinnaar María Corina Machado is in de nacht van woensdag op donderdag in het openbaar verschenen in Oslo. Dat was te zien via een livestream op haar Instagram-account. Het was haar eerste publieke optreden in elf maanden.

Vanaf het balkon van het Grand Hotel begroette Machado enkele minuten tientallen aanhangers die voor het gebouw stonden. Daarna ging ze naar buiten om hen persoonlijk te begroeten, waarbij ze over de afzettingen heen klom.

De 58-jarige oppositieleider was volgens mediaberichten via Curaçao naar Oslo gevlogen, maar kwam te laat aan in de Noorse hoofdstad om woensdag de ceremonie van de Nobelprijs voor de Vrede bij te wonen. Haar dochter nam de prijs voor haar in ontvangst.

Ondergedoken

In het hotel gaf Machado een interview aan de BBC. Ze vertelde dat ze zestien maanden niemand had kunnen "omhelzen of aanraken", omdat ze ondergedoken zit. "Plots heb ik in enkele uren de mensen kunnen zien van wie ik het meest houd, ze kunnen aanraken en samen kunnen huilen en bidden."

Ze sprak ook over het gevaar dat ze loopt als ze weer terug wil naar Venezuela. "Natuurlijk ga ik terug", zei ze in dat interview. "Ik ga naar de plaats waar ik het meeste kan betekenen voor ons doel. Tot voor kort dacht ik dat ik in Venezuela moest zijn, maar vandaag denk ik dat ik voor ons doel in Oslo moet zijn."

Reisverbod

Machado leeft ondergedoken in het Venezuela van president Nicolás Maduro. Ze moest het land in het geheim verlaten, omdat de autoriteiten haar een reisverbod van tien jaar hebben opgelegd. Donderdag heeft ze een ontmoeting met de Noorse premier Jonas Gahr Støre.

De manier waarop ze het land moest verlaten, getuigt volgens Machado van het "staatsterrorisme" van het regime.