Overlevenden tyfoon Filipijnen in 2021 klagen Shell aan

Economie
door anp
donderdag, 11 december 2025 om 9:21
LONDEN (ANP/AFP) - Overlevenden van de tyfoon Rai op de Filipijnen hebben Shell aangeklaagd. Ze willen geld zien omdat ze vinden dat het energiebedrijf heeft bijgedragen aan de tyfoon en de schade die daardoor is ontstaan. Drie klimaatorganisaties steunen de overlevenden in de rechtszaak, die in Groot-Brittannië plaatsvindt.
De tyfoon eiste in 2021 meer dan vierhonderd levens en maakte honderdduizenden mensen dakloos. Het Britse advocatenkantoor Hausfeld eist namens 103 overlevenden dat Shell opdraait voor "verloren levens, opgelopen verwondingen en verwoeste huizen".
Eerder dit jaar won het Duitse energieconcern RWE een soortgelijke zaak in Duitsland. Een boer uit Peru had het concern aangeklaagd omdat klimaatverandering die RWE met zijn uitstoot zou hebben veroorzaakt, volgens de boer had bijgedragen aan het smelten van de gletsjers in de Andes. De uitstoot van het bedrijf zou het risico op overstroming van zijn huis hebben verhoogd.
