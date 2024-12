AEX-index flink lager na tegenvallende renteprognose Fed

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak ging donderdag flink omlaag, na de zware koersverliezen op Wall Street. De negatieve stemming op de beursvloeren volgde op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank verlaagde zoals verwacht het rentetarief met een kwart procentpunt, maar dat is mogelijk voorlopig wel de laatste verlaging.

De Fed verhoogde de inflatieverwachting voor het komende jaar en gaf aan in 2025 slechts twee renteverlagingen te voorzien. Eerder ging de centrale bank nog uit van vier renteverlagingen in 2025 en ook beleggers hadden gerekend op meer verlagingen in het nieuwe jaar.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 1,1 procent lager op 882,49 punten. De MidKap zakte 1,4 procent tot 831,52 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs leverden tot 1,3 procent in. Londen raakte 1,2 procent kwijt. In het Verenigd Koninkrijk komt de Bank of England later op de dag met een rentebesluit. De Britse centrale bank zal de leenkosten waarschijnlijk onveranderd laten, gezien de oplopende inflatie in het land.