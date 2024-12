Hermans maakt eerste klimaatafspraak met chemiebedrijf Nobian

DEN HAAG (ANP) - Chemiebedrijf Nobian krijgt maximaal 185 miljoen euro overheidsgeld en dringt daarmee zijn uitstoot in 2030 verder terug. Dat staat in de eerste zogeheten maatwerkafspraak die minister Sophie Hermans (Klimaat) donderdag ondertekent.

Nobian belooft zijn verduurzamingsplannen met tien jaar te versnellen, schrijft Hermans in een brief aan de Tweede Kamer. Daarmee moet de CO2-uitstoot in 2030 meer dan 500.000 ton lager zijn dan in 2020. Ook de stikstofuitstoot, het aardgasgebruik en het watergebruik moeten flink krimpen.

"Met deze financiële ondersteuning dragen we niet alleen bij aan de verduurzaming van industriële productie in Nederland, we zorgen ook voor een stevig fundament voor het behoud van een belangrijke chemische waardeketen in Europa", aldus Hermans.