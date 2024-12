Recordhoogte voor mobiel dataverbruik in Nederland

DEN HAAG (ANP) - In het derde kwartaal werd het hoogste mobiele dataverbruik ooit in Nederland gemeten. In totaal verbruikten alle Nederlanders samen meer dan 600 miljoen gigabyte aan mobiele data, zo blijkt uit de nieuwste Telecommonitor van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Het mobiele dataverbruik neemt al jaren toe, mede doordat Nederlanders steeds vaker sportwedstrijden en evenementen live via hun telefoon volgen. Daarnaast bieden telecomaanbieders vaak bundels met onbeperkt internet aan, wat eveneens leidt tot een hoger gebruik van mobiele data. Terwijl Nederlanders meer data verbruiken met de mobiele telefoon, bellen en sms'en ze steeds minder. Met name het aantal sms-berichtjes daalt flink ten opzichte van het vorige kwartaal. In het tweede kwartaal van dit jaar werden er nog 520 miljoen sms'jes verstuurd, in het derde kwartaal blijft de teller steken op 503 miljoen berichtjes.

Uit het onderzoek blijkt ook dat glasvezel verder doorzet. Inmiddels hebben ruim 7,9 miljoen huishoudens toegang tot een glasvezelnetwerk en meer dan 3 miljoen daarvan hebben ook daadwerkelijk een abonnement. Televisiekijken via het glasvezelnetwerk nam in het afgelopen kwartaal met 1,6 procent toe.

Het aantal televisieabonnementen op het kopernetwerk daalde juist, met 5,5 procent vergeleken met het voorgaande kwartaal. Bij de abonnementen op het kabelnetwerk was de afname 1 procent. In totaal daalde het aantal consumenten met een televisieabonnement in het afgelopen kwartaal tot ongeveer 6,9 miljoen.