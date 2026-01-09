AEX-index fors in de plus door winsten ASML en Shell

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met stevige winst het weekend ingegaan, geholpen door flinke plussen voor de zwaargewichten ASML en Shell. Daarmee was sprake van herstel voor de hoofdindex op het Damrak na de forse verliesbeurten in de voorgaande twee handelsdagen.

Chipmachinefabrikant ASML was koploper met een plus van 6,8 procent, gevolgd door chiptoeleverancier ASMI die 5,9 procent waarde erbij kreeg. De Britse bank HSBC verhoogde de koersdoelen voor de twee bedrijven. Het Taiwanese chipconcern TSMC, een belangrijke klant van ASML, boekte daarnaast in het afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht. De koers van Besi bleef echter onveranderd. Zakenbank Kepler Chevreux verlaagde het beleggingsadvies voor het chipbedrijf.

De AEX eindigde 2,4 procent hoger op 988,17 punten en hernieuwde daarmee de opmars richting de historische grens van 1000 punten. Eerder deze week bereikte de index op bijna 993 punten een nieuw tussentijds recordniveau.

Shell

De MidKap won 0,5 procent tot 951,32 punten. Op de beurzen in Frankfurt en Londen werden winsten behaald tot 0,8 procent. De CAC 40 in Parijs steeg 1,4 procent en bereikte een nieuw recordniveau.

Shell klom 3 procent. Donderdag daalde het olie- en gasconcern nog flink na een handelsbericht over het vierde kwartaal. Daarnaast profiteerde Shell van de stijgende olieprijzen. Branchegenoten BP en TotalEnergies toonden plussen tot 3,3 procent.

MidKap

In de MidKap was Pharming opnieuw een flinke winnaar met een stijging van 6,7 procent. Zakenbank Jefferies verhoogde het koersdoel voor de biotechnoloog na de positieve handelsupdate op donderdag. Het advies blijft kopen.

Luchtvaartconcern Air France-KLM sloot de rij bij de middelgrote fondsen op Beursplein 5 met een min van 4,3 procent. KLM maakte bekend voor zaterdag vooralsnog geen vluchten op Schiphol te annuleren in verband met de weersomstandigheden. KLM meldde eerder al dat in totaal 300.000 passagiers de afgelopen week last hebben gehad van het winterweer. Zij konden hun reis niet volgens planning voortzetten. De meeste passagiers zijn inmiddels omgeboekt.