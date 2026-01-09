Informateur: minderheidskabinet wordt wennen, vergt leiderschap

DEN HAAG (ANP) - Een minderheidskabinet wordt wennen, zei informateur Rianne Letschert nadat de onderhandelende partijen op die vorm van samenwerking hebben ingezet. "Dat vergt iets van de manier van samenwerken van een parlement. Dat vergt iets van leiderschap, hoe je dat doet."

Een kabinet dat niet bij voorbaat kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer, moet waarschijnlijk meer onderhandelen om steun voor plannen te krijgen. Letschert zegt dat ze toch vertrouwen heeft dat D66, VVD en CDA "mooie stappen gaan zetten". De komende weken wil ze ook weer met de andere partijen in gesprek.

De informateur wil ook dat de drie partijen volgende week een knoop doorhakken over de financiën. Volgens haar zijn de partijen al wel een heel eind gekomen. Het is er volgens Letschert de afgelopen dagen niet van gekomen, omdat keuzes die de partijen donderdag en vrijdag maakten ook weer leidden tot "uitzoekwerk". "Vragen daarover zijn nu uitgezet en daar praten we maandag weer over verder."