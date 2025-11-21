ECONOMIE
AEX-index hard omlaag na terugkeer AI-zorgen op Wall Street

Economie
door anp
vrijdag, 21 november 2025 om 9:27
anp211125105 1
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is vrijdag flink lager geopend. De twijfel over de hoge waarderingen van de grote techbedrijven keerde weer terug na een negatieve ommezwaai op Wall Street. Donderdag leken de sterke kwartaalcijfers van AI-chipbedrijf Nvidia nog voor enige opluchting te zorgen. De resultaten van de belangrijke aanjager van de AI-opmars op de beurzen waren uiteindelijk niet voldoende om de zorgen over de hoge waarderingen en de forse AI-investeringen weg te nemen.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 1,7 procent in het rood op 919,42 punten. De MidKap zakte 1,4 procent tot 853,43 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 1,2 procent. De Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq sloot donderdag uiteindelijk ruim 2 procent lager, na een eerdere koerswinst van meer dan 2 procent. Nvidia draaide een koerswinst van 5 procent om in een verlies van 3 procent bij de slotbel.
